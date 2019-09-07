Emniyet 25 mobil zırhlı konteyner teslim edildi

Tüm duvarları zırhlı olarak üretilen konteynerler, 7,62x51 milimetre zırh delici mühimmatları durdurabilecek yapıya sahip olarak görev yapıyor. Konteynerlerin zemin kısmı çeşitli el bombalarına dayanıklılık gösteriyor. Konteynerler tek ve çift çeker çekiciler tarafından kullanılabilecek bağlantı yüzeyine sahip bulunuyor. Patlak gider özellikli lastiklerle görev yapan konteynerlerde, 8 saat kesintisiz çalışan jeneratör sistemi yer alıyor. Üst kısmında ise içeriden ayarlanabilir led aydınlatmalar kullanılıyor.