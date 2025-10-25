  1. Anasayfa
  4. Emniyet müdürlüğünün duvarına tırmanırken yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçe duvarına tırmanan kişi, polisi alarma geçirdi. Nöbetçi polisin müdahalesiyle kaçan şüpheli ile yanındaki kardeşi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Olay, saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli nöbetçi polisler, bahçe duvarına tırmanan kişiyi fark edip, müdahale etti. 

Bunun üzerine şüpheli kaçtı. Hafif ticari araca binen şüpheli, yanındaki kişiyle bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, PTS kayıtlarından aracın en son Sanayi semtinde görüldüğünü belirledi. 

Kısa süre sonra araç Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Mandıra Sokak’ta park halinde bulundu.

