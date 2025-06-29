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Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün branda germek için emniyet şeridinde çektiği TIR’a, otomobil çarptı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü - Resim: 1

Korkunç kaza, bugün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Susurluk ilçesi Bandırma kara yolu Ümiteli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü - Resim: 2

Bandırma istikametinden gelen TIR’ını yağmur başlayınca yükün ıslanmaması için branda germek amacıyla emniyet şeridine çekti. 

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Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü - Resim: 3

Tam bu sırada bir otomobil, TIR’a arkadan çarptı. 

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Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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