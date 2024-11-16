Emniyet'in film senaryolarını aratmayan operasyonu kamerada

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Baygara'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 9'u kadın 286 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 286 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 207'si tutuklanırken 69'u adli kontrol şartıyla 10 kişi de savcılıktan serbest kaldı.