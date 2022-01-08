Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u şimdilerde bakın ne yapıyor!
Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Kurt, sokak röportajları yapıyor.
2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle akıllara kazınan Mehmet Kurt, kariyerini başka bir yöne çevirdi.
1983 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mehmet Kurt, oyunculuğa lise yıllarında ilgi duymaya başladı.
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2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları programına katılan Kurt, usta oyuncu Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekti.
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MEHMET KURT'UN YENİ MESLEĞİ
Emret Komutanım dizisiyle tanınan ünlü oyuncu, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Mehmet Kurt, şimdilerde bir haber sitesinde muhabir olarak görev alıyor.
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Sokak röportajları yapan Kurt, vatandaşa gündemle ilgili sorular yöneltiyor.
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