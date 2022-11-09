Emret Komutanım'ın Naci Tosun'un son halini görenler tanıyamadı: İşte yeni mesleği...

Aslen Gaziantepli olan oyuncu, Beren Saat ve Engin Akyürek gibi isimlerin yarıştığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmıştı. Emret Komutanım ile tanınan oyuncu; Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.