En acı Anneler Günü: Facianın kurbanları toprağa verildi
Anneler Günü için Marmaris'e giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor.
İzmir'in Buca İlçesi'nde bugün en acı Anneler Günü yaşandı. Yaylacık Mahallesi'nden dün Marmaris'e günübirlik Anneler Günü etkinliği için gidenleri taşıyan iki tur midibüsünden birinin Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında virajda yaklaşık 30 metreden alt yola uçmasıyla yaşamını yitiren 21'i kadın 24 kişin cenazeleri toprağa verilmek üzere Buca'ya getirildi. Ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Tur midibüsünde bulunan 34 kişiden kazayı yaralı atlatan 10 kişinin tedavileri Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde sürerken, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden dün sabah kalkan iki tur midibüsünden içinde 34 kişi bulunan 03 FR 747 plakalı midibüs dün saat 12.10'da Muğla- Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nden inişte kontrolden çıktı. Freninin boşaldığı söylenen ve viraja hızlı giren şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden otomobilin üzerine düştü.
Korkunç kazada, Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler,Simge Sinur, Duygu Sertbaş ve10 aylık kızı Nehir Sertbaş, Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Duygu Sertbaş, Bahar Sinur ve Fatma Ecrin Ökten'in tedavileri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyza Nur Hano ve Cahide Özsakallı'nın Marmaris Devlet Hastanesi'nde, Nehir Sertbaş ile Simge Sinur'un ise tedavileri Özel Yücelen Hastanesi'nde sürüyor.