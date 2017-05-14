En acı Anneler Günü: Facianın kurbanları toprağa verildi

İzmir'in Buca İlçesi'nde bugün en acı Anneler Günü yaşandı. Yaylacık Mahallesi'nden dün Marmaris'e günübirlik Anneler Günü etkinliği için gidenleri taşıyan iki tur midibüsünden birinin Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında virajda yaklaşık 30 metreden alt yola uçmasıyla yaşamını yitiren 21'i kadın 24 kişin cenazeleri toprağa verilmek üzere Buca'ya getirildi. Ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Tur midibüsünde bulunan 34 kişiden kazayı yaralı atlatan 10 kişinin tedavileri Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde sürerken, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

