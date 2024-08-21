En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı
PİAR Araştırma 28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü araştırmasıyla bölge bölge en başarılı milletvekilleri anketinin sonuçlarını açıkladı.
PİAR Araştırma 28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Çalışmada 7 Bölgeden En Başarılı 75 Milletvekili yer almaktadır.
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En Başarılı Milletvekillerinin Parti Dağılımı şöyle oldu:
AK Parti 24 Milletvekili
CHP 21 Milletvekili
MHP 8 Milletvekili
DEM 7 Milletvekili
İYİ PARTİ 6 Milletvekili
DP 2 Milletvekili
DEVA 2 Milletvekili
GP 2 Milletvekili
YRP 1 Milletvekili
TİP 1 Milletvekili
SP 1 Milletvekili
İşte bölge bölge en başarılı milletvekilleri...
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MARMARA BÖLGESİ
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KARADENİZ BÖLGESİ
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