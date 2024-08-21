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En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı

PİAR Araştırma 28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü araştırmasıyla bölge bölge en başarılı milletvekilleri anketinin sonuçlarını açıkladı.

En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı - Resim: 1

PİAR Araştırma 28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Çalışmada 7 Bölgeden En Başarılı 75 Milletvekili yer almaktadır. 

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En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı - Resim: 2

En Başarılı Milletvekillerinin Parti Dağılımı şöyle oldu:

AK Parti 24 Milletvekili
CHP 21 Milletvekili
MHP 8 Milletvekili
DEM 7 Milletvekili
İYİ PARTİ 6 Milletvekili
DP 2 Milletvekili
DEVA 2 Milletvekili
GP 2 Milletvekili
YRP 1 Milletvekili
TİP 1 Milletvekili
SP 1 Milletvekili

İşte bölge bölge en başarılı milletvekilleri...

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En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı - Resim: 3

MARMARA BÖLGESİ

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En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı - Resim: 4

KARADENİZ BÖLGESİ

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