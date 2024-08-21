En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı

En Başarılı Milletvekillerinin Parti Dağılımı şöyle oldu:

AK Parti 24 Milletvekili

CHP 21 Milletvekili

MHP 8 Milletvekili

DEM 7 Milletvekili

İYİ PARTİ 6 Milletvekili

DP 2 Milletvekili

DEVA 2 Milletvekili

GP 2 Milletvekili

YRP 1 Milletvekili

TİP 1 Milletvekili

SP 1 Milletvekili

İşte bölge bölge en başarılı milletvekilleri...