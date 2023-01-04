En beğenilen liderler anketinde ittifaklar ayrıştı
ASAL Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde yapılan "en beğenilen siyasetçi" araştırmasının sonuçları açıklandı. Ankette terörle mücadele ve vatandaşların mutluluk durumu da soruldu. İşte sonuçlar...
ASAL Araştırma Şirketi, 10-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 142 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir" diye soruldu.
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Araştırmaya katılanların yüzde 32.1'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini söyledi.
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Erdoğan'ı yüzde 13.8 oranla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 9.9 ile üçüncü sırada.
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