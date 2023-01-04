En beğenilen liderler anketinde ittifaklar ayrıştı

ASAL Araştırma Şirketi, 10-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 142 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir" diye soruldu.