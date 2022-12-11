En beğenilen muhalif liderleri anketinin sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki isim...
2023'te gerçekleştirilecek yaklaşırken araştırma şirketlerinin peş peşe açıkladığı anketler büyük ilgiyle takip ediliyor.
2022'yi geride bırakıp Türkiye'nin gündeminde büyük yer tutan 2023 seçimlerine yaklaşılırken seçmenlerin tercihlerini hangi yönde kullanacakları da merak konusu. Bunun için araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçlarını açıklıyor. Alf Araştırma'nın muhalefet liderlerine yönelik düzenlediği ankette 11 lider arasından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir altılı masa liderini de geride bırakarak üst sıralarda yer alması dikkat çekti. İlk sıranın sahibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 6'lı masa ortaklarına ve diğer liderlere önemli oranda fark attı. İşte o çarpıcı anketin sonuçları ve ayrıntıları...
2022'DE EN BEĞENİLEN MUHALEFET LİDERİ SORULDU
Alf Araştırma, son anketini 26 ilde 2160 katılımcıyla 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara "2022 yılını değerlendirdiğinizde, en beğendiğiniz siyasi parti lideri hangisidir?" sorusunu yönelterek muhalefet liderleri arasından tercih yapmasını istedi.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ZİRVEDE
Katılımcıların en büyük çoğunluğu tercihini CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Kılıçdaroğlu, yüzde 29,7 ile birinci sıranın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı adaylığı anketlerinde de Kılıçdaroğlu'nu bir sıra geriden takip eden ve cumhurbaşkanı adayı olmayacağını her fırsatta üstüne basa basa yineleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu ankette ikinci sırayı kazandı. Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 8,2 oranında az oy alarak Kılıçdaroğlu'nu yüzde 21,5 oranıyla takip etti.
HDP'Yİ BABACAN TAKİP ETTİ
Üçüncü sırada ise HDP Eş Genel Başkanları yer aldı. Ankette Pervin Buldan/Mithat Sancar'a oy verenlerin oranı yüzde 7,8 oldu.
Altılı masa ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan sıralamada 4. sıraya yerleşti. Babacan'a katılımcıların yüzde 7,4'ü oy verdi.