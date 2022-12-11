En beğenilen muhalif liderleri anketinin sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki isim...

2022'yi geride bırakıp Türkiye'nin gündeminde büyük yer tutan 2023 seçimlerine yaklaşılırken seçmenlerin tercihlerini hangi yönde kullanacakları da merak konusu. Bunun için araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçlarını açıklıyor. Alf Araştırma'nın muhalefet liderlerine yönelik düzenlediği ankette 11 lider arasından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir altılı masa liderini de geride bırakarak üst sıralarda yer alması dikkat çekti. İlk sıranın sahibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 6'lı masa ortaklarına ve diğer liderlere önemli oranda fark attı. İşte o çarpıcı anketin sonuçları ve ayrıntıları...