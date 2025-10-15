En büyük bankanın CEO'sundan altına yatırım tavsiyesi! Rakam verdi
ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, mevcut piyasa ortamında altın tutmanın mantıklı olduğunu söyledi ve ons altın için tahminini açıkladı.
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Ons altın 4 bin 218 dolarla yeni zirve yaptı. Gram altın 5 bin 674 lirayı görerek rekor tazeledi. Kapalıçarşı'da ise gram altının satış fiyatı 5 bin 800 lirayı aştı.
JPMORGAN CEO'SUNDAN ALTIN YORUMU
Altın fiyatlarıyla ilgili bir tahmin de ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon'dan geldi. Dimon, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında altın tutmanın "yarı-rasyonel" olduğunu söyledi ve metalin değişken bir ortamda keskin bir şekilde tırmanabileceğini kaydetti.
Dimon, varlık değerlemelerinin çoğu piyasada dalgalı göründüğü konusunda uyardı.
10 BİN DOLARI İŞARET ETTİ
NTV'nin aktardığına göre, Dimon, keskin bir ralliden sonra bile altın sahibi olmanın "bir mantığı" olduğunu söyledi, ancak ucuz veya pahalı olduğunu söylemekten kaçındı. "Ben altın alıcısı değilim; ona sahip olmanın maliyeti yüzde 4. Ancak bunun gibi ortamlarda kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir. Bu, hayatımda portföyünüzde biraz bulundurmanın yarı-rasyonel olduğu birkaç zamandan biri." dedi.