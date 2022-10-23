En çok altını olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Bakan Dönmez'in açıklamaları en çok altın rezervine sahip ülkeleri akıllara getirdi. Peki en çok altın rezervine sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) tarafından açıklanan rapora göre 2022 yılının ikinci çeyrek döneminde ülkelerin altın rezervleri şu şekilde:



