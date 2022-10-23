En çok altını olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) açıklanan rapora göre, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Türkiye'de çıkarılan altın ve gümüş madenleri hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Bakan Dönmez, son 3 yılda 120,39 ton altın üretiminin gerçekleştirildiğini ve 1890 ton altın rezervine ulaşıldığını açıkladı.
1 / 42
Bakan Dönmez'in açıklamaları en çok altın rezervine sahip ülkeleri akıllara getirdi. Peki en çok altın rezervine sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) tarafından açıklanan rapora göre 2022 yılının ikinci çeyrek döneminde ülkelerin altın rezervleri şu şekilde:
2 / 42
ABD
Altın rezervi büyüklüğü:
8.133 ton
3 / 42
ALMANYA
Altın rezervi büyüklüğü:
3.355 ton
4 / 42