En çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler belli oldu! İstanbul da listede
Dünyada en çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler belli oldu. Listede İstanbul da yer aldı.
Dünyada zenginler, üç ayrı kategoride gruplanıyor. Buna göre, 1 milyon doları olana “milyoner,” 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olana “ultra yüksek net değerli birey (UHNWI)”, 1 milyar dolara sahip olana ise “milyarder” deniliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre, küresel varlık takip ve yönetim şirketi Wealth-X de 2022 yılının “Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesini yayımladı.
Listede aralarında İstanbul’un da bulunduğu 16 kent yer aldı. Bu milyarderlerden 136’sının ise listenin başında yer alan küresel finans merkezi New York’ta yaşadığı görüldü.
İşte listede yer alan şehirler:
New York
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 136. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.
Hong Kong
2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 112. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.