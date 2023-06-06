En çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler belli oldu! İstanbul da listede

Dünyada zenginler, üç ayrı kategoride gruplanıyor. Buna göre, 1 milyon doları olana “milyoner,” 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olana “ultra yüksek net değerli birey (UHNWI)”, 1 milyar dolara sahip olana ise “milyarder” deniliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, küresel varlık takip ve yönetim şirketi Wealth-X de 2022 yılının “Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesini yayımladı.