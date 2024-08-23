  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. En çok hangi ülkeden geliyorlar ? İşte Türkiye'nin turist haritası

En çok hangi ülkeden geliyorlar ? İşte Türkiye'nin turist haritası

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 8.27 oranında artarken Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler de belli oldu.

En çok hangi ülkeden geliyorlar ? İşte Türkiye'nin turist haritası - Resim: 1

2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.27 artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. 

1 / 9
En çok hangi ülkeden geliyorlar ? İşte Türkiye'nin turist haritası - Resim: 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak – Haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

2 / 9
En çok hangi ülkeden geliyorlar ? İşte Türkiye'nin turist haritası - Resim: 3

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. 

3 / 9
En çok hangi ülkeden geliyorlar ? İşte Türkiye'nin turist haritası - Resim: 4

Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. 

4 / 9