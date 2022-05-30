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  4. En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var

En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var

Fortune, 2021'de en fazla para kazanan 10 CEO'yu açıkladı. Listeye teknoloji şirketlerini yöneten isimler damga vurdu.

En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var - Resim: 1

Fortune dergisinin listesine göre en çok kazanan CEO'lar listesinin 10. sırasında Safra A. Catz bulunuyor. Yazılım devi Oracle'ı yöneten Catz 2021 yılında 239.5 milyon dolar kazandı.

Catz aynı zamanda ilk 10'da yer alan tek kadın.

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En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var - Resim: 2

Listenin dokuzuncu sırasında ise Broadcom'un CEO'su Hock E. Tan yer alıyor. Tan geçen yıl 288 milyon dolar kazandı.

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En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var - Resim: 3

Activision Blizzzard'ın CEO'Su Robert A. Kotick son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden. Şirket 68 milyar dolar değerle Microsoft'a katılacak. Şirketin CEO'su Kotick ise 296.7 milyon dolarlık gelirle listenin sekizinci sırasında yer aldı.

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En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var - Resim: 4

Bill Gates'in ardından Microsoft'un başına geçen Satya Nadella, şirketin gelirlerini artırmaya devam ediyor. Bu artış Nadella'nın cebine de yansıyor. Satya Nadella 2021 yılında 309.4 milyon dolar kazandı.

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