En çok kazanan 10 CEO belli oldu! Listede tek kadın var

Activision Blizzzard'ın CEO'Su Robert A. Kotick son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden. Şirket 68 milyar dolar değerle Microsoft'a katılacak. Şirketin CEO'su Kotick ise 296.7 milyon dolarlık gelirle listenin sekizinci sırasında yer aldı.