En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu

Independent'in haberine göre, YouTuber'lar toplamda 2021'de yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. İçerik üreticilerinin kazançlarının yaklaşık yarısı reklam gelirinden geliyor. YouTuberlar ücretlerini daha da artırmak için markalı ürünler piyasaya sürüyor.