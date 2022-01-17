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En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu

YouTube'dan 2021'de en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesi açıklandı. YouTuber'lar 2021'de yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor.

En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu - Resim: 1

YouTube'dan 2021'de en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesi açıklandı.  Forbes''un yayımladığı listede son döneme damgasını vuran birçok YouTuber yer alıyor.

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En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu - Resim: 2

Independent'in haberine göre, YouTuber'lar toplamda 2021'de yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. İçerik üreticilerinin kazançlarının yaklaşık yarısı reklam gelirinden geliyor. YouTuberlar ücretlerini daha da artırmak için markalı ürünler piyasaya sürüyor. 

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En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu - Resim: 3

10. Minecraft gibi video oyunlar oynayan birden fazla YouTube kanalı yöneten Preston Arsement ise 10. sırada yer alıyor. En çok PrestonPlayz kanalı meşhur olan kullanıcı 16 milyon dolar kazandı. 

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En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu - Resim: 4

9. Kardeşi Jake gibi YouTube'un en tanınan yüzlerinden biri olan Logan Paul da 18 milyon dolarla 9. oldu.

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