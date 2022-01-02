En çok konuşulan isim kim? Anket sonuçları açıklandı: İşte 2021'in enleri...

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN KİŞİSİ

2021 yılının en çok konuşulan kişisi katılımcılara göre yine Erdoğan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sıralamanın üstlerinde yer alıyor.