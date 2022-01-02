En çok konuşulan isim kim? Anket sonuçları açıklandı: İşte 2021'in enleri...
Optimar Araştırma Şirketi'nin açıkladığı anket sonuçlarına göre 2021'de Türkiye'de en çok konuşulan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının aralık ayına dair sonuçlarını resmi Twitter hesabında yayınladı.
Araştırma kapsamında katılımcılara, "Sosyal medyayı en iyi kullanan siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Yanıtlarda ilk sırada yüzde 24,3 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, onu yüzde 12,6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Mansur Yavaş, yüzde 10,8'le üçüncü sırada yer aldı.
YILIN EN ÇOK KONUŞULAN KİŞİSİ
2021 yılının en çok konuşulan kişisi katılımcılara göre yine Erdoğan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sıralamanın üstlerinde yer alıyor.
EN AKILDA KALAN HABER HANGİSİYDİ?
Katılımcıların "2021 yılının en akılda kalan haberi sizce hangisi?" sorusuna verdiği yanıtlara göre geçtiğimiz yılın en akılda kalan haberi orman yangınları olurken Karadeniz'de doğalgaz bulunması, sel felaketi, pandemi tedbirleri ve kadın cinayetleri de unutulamayan haberlerden oldu.