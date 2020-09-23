En çok vaka hangi ilde? İşte bölge bölge koronavirüs vaka sayıları!
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 306 bin 302'ye ulaştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 639'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 296 bin 696 oldu. İşte bölgelere göre günlük vaka sayıları...
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün, 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1261 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 269 bin 696'ya çıktı.
Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, vaka sayısı 306 bin 302, vefat sayısı 7 bin 639 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 28 bin 967, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.
22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu, 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu, 1261 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı.