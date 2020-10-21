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  3. 21 Ekim 2020 15:08

''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?

DİSK-AR'ın (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) hazırladığı emeklilerinin durumunu inceleyen rapora göre, Türkiye'de 2.6 milyon emekli ve hak sahibi ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor.

''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?

DİSK-AR'ın (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) hazırladığı emeklilerinin durumunu inceleyen rapora göre, Türkiye'de 2.6 milyon emekli ve hak sahibi ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor.

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''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?

DİSK-AR'ın yayımladığı Türkiye'de Emeklilerin Durumu ve Emeklillikte Yaşa Takılanlar Gerçeği Raporu, sayısı 13.2 milyonu aşkın emekli ve hak sahipleriyle, emekli olmak için yaş kısıtını bekleyen geniş bir kesimin durumunu analiz ediyor. Rapordan dikkat çekici veriler şöyle:

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''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?

- Türkiye’de 13,2 milyon emekli ve hak sahibi var. Emekliler ve hak sahipleri işçilerden sonra çalışma yaşamının en büyük sosyal grubu.

- Yaşlılık aylığı alan, yani emekli olan sigortalıların sayısı 9 milyon 90 bin, ölen sigortalıların hak sahiplerinin (dul ve yetim) sayısı 3,8 milyon.

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''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?

- DİSK-AR'ın raporuna göre, Türkiye’de en düşük emekli aylık ve geliri alan ilk yüzde 20’lik dilimin aylık harcanabilir geliri Temmuz 2020 itibariyle 763 TL.

- 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu ise asgari ücretin altında aylık ve gelire sahip.

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