''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?
DİSK-AR'ın (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) hazırladığı emeklilerinin durumunu inceleyen rapora göre, Türkiye'de 2.6 milyon emekli ve hak sahibi ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor.
DİSK-AR'ın (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) hazırladığı emeklilerinin durumunu inceleyen rapora göre, Türkiye'de 2.6 milyon emekli ve hak sahibi ayda 763 TL ile geçinmeye çalışıyor.
DİSK-AR'ın yayımladığı Türkiye'de Emeklilerin Durumu ve Emeklillikte Yaşa Takılanlar Gerçeği Raporu, sayısı 13.2 milyonu aşkın emekli ve hak sahipleriyle, emekli olmak için yaş kısıtını bekleyen geniş bir kesimin durumunu analiz ediyor. Rapordan dikkat çekici veriler şöyle:
- Türkiye’de 13,2 milyon emekli ve hak sahibi var. Emekliler ve hak sahipleri işçilerden sonra çalışma yaşamının en büyük sosyal grubu.
- Yaşlılık aylığı alan, yani emekli olan sigortalıların sayısı 9 milyon 90 bin, ölen sigortalıların hak sahiplerinin (dul ve yetim) sayısı 3,8 milyon.