''En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu'' diyenler buna ne diyecek ?

- Türkiye’de 13,2 milyon emekli ve hak sahibi var. Emekliler ve hak sahipleri işçilerden sonra çalışma yaşamının en büyük sosyal grubu.



- Yaşlılık aylığı alan, yani emekli olan sigortalıların sayısı 9 milyon 90 bin, ölen sigortalıların hak sahiplerinin (dul ve yetim) sayısı 3,8 milyon.



