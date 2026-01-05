En düşük emekli maaşı için refah payı iddiası! Canlı yayında rakam verildi

EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşı bu rakamla birlikte bile düşük. Yani o yüzden en düşük emekli maaşına biraz daha farklı bir oran uygulanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı eğer memurun maaş artışı gibi olursa 20 bin 23 TL oluyor. Eğer bir refah payı olmazsa %12.19 olursa 18.938 lira şu anda resmi açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre.