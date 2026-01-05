En düşük emekli maaşı için refah payı iddiası! Canlı yayında rakam verildi
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 oldu. En düşük emekli aylığının 18 bin 983 TL'ye yükselmesi beklenirken, ekonomist Muhammed Bayram dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bayram, emeklilere refah payı verilebileceğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmiş oldu. Buna göre, en düşük emekli aylığı 18 bin 938 TL'ye yükselecek.
REFAH PAYI İHTİMALİ
CNN Türk yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, bugün yapılacak kabine toplantısından emeklilere refah payı verilmesi yönünde karar çıkabileceğini belirtti. Bayram'ın açıklamaları şu şekilde:
"12,20'lik bir enflasyon farkımız olacak. En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 TL. Yüzde 12.20'lik bir tutar üzerinden yapılırsa bir hayli düşük kalacak. Bunun üzerine, bugün de yanlış hatırlamıyorsam Kabine var, yani Kabine toplantısından sonra ekstra bir refah payı da eklenme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Şu andaki rakama göre 18 bin 938 TL yapıyor. Bu en düşük emekli maaşı SSK Bağ-Kur.
EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE ÇIKABİLİR
En düşük emekli maaşı bu rakamla birlikte bile düşük. Yani o yüzden en düşük emekli maaşına biraz daha farklı bir oran uygulanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı eğer memurun maaş artışı gibi olursa 20 bin 23 TL oluyor. Eğer bir refah payı olmazsa %12.19 olursa 18.938 lira şu anda resmi açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre.