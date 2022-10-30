En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşında yeni formül

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için sayım sürüyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, Ocak ayında yapılacak zama kilitlenmişken, enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında yüzde 42,35 zam alan emekliler için en düşük maaş 3.500 TL olmuştu. Yükselen fiyatlar ve enflasyonla şimdi herkes "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken, en düşük emekli maaşı için 'Asgari ücret-oran' hesabını da içeren yeni formül gündeme geldi. İşte tüm detaylar...