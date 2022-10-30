En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşında yeni formül
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''refah artışları'' için talimatını verdi. Buna göre emekli maaşları için yeni bir formül gündeme geldi.
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için sayım sürüyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, Ocak ayında yapılacak zama kilitlenmişken, enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında yüzde 42,35 zam alan emekliler için en düşük maaş 3.500 TL olmuştu. Yükselen fiyatlar ve enflasyonla şimdi herkes "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken, en düşük emekli maaşı için 'Asgari ücret-oran' hesabını da içeren yeni formül gündeme geldi. İşte tüm detaylar...
ERDOĞAN REFAH ARTIŞLARI İÇİN TALİMATI VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Yapılacak düzenlemelerle enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat kademe kademe giderilecek.
OCAK ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak. Atılacak olan adımların etkileri yıl boyunca devam edecek.
MAAŞ ZAMMINA İLAVE ARTIŞLAR YAPILACAK
Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde koordinali olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.