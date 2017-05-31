En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

93 LİRALIK ARTIŞ



Bu tahminlere göre maaşlara ne kadar zam geleceğini Emekliler Derneği'ne (TÜED) sorduk. Derneğin yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da SSK işçi emeklisi ile BağKur emeklisinin maaşına yüzde 6.57 zam yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Böylece 2000'den önce emekli olanların (2 milyon kişi) en düşük aylığı 93 lira artarak, 1495 liraya çıkacak" dedi.