En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Temmuz'da 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı. Mayıs ve Haziran'da da eksi çıkması beklenmiyor.
15 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyon, Mayıs'ta yüzde 0.59, Haziran'da yüzde 0.22 olacak.
93 LİRALIK ARTIŞ
Bu tahminlere göre maaşlara ne kadar zam geleceğini Emekliler Derneği'ne (TÜED) sorduk. Derneğin yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da SSK işçi emeklisi ile BağKur emeklisinin maaşına yüzde 6.57 zam yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Böylece 2000'den önce emekli olanların (2 milyon kişi) en düşük aylığı 93 lira artarak, 1495 liraya çıkacak" dedi.