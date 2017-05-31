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  3. 31 Mayıs 2017 11:15

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Temmuz'da 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı. Mayıs ve Haziran'da da eksi çıkması beklenmiyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

15 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyon, Mayıs'ta yüzde 0.59, Haziran'da yüzde 0.22 olacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

93 LİRALIK ARTIŞ

Bu tahminlere göre maaşlara ne kadar zam geleceğini Emekliler Derneği'ne (TÜED) sorduk. Derneğin yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da SSK işçi emeklisi ile BağKur emeklisinin maaşına yüzde 6.57 zam yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Böylece 2000'den önce emekli olanların (2 milyon kişi) en düşük aylığı 93 lira artarak, 1495 liraya çıkacak" dedi.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

BAĞKURLU DA ALACAK

2000'den sonra emekli olanların Temmuz'da 41 lira zam alacağını ifade eden Kazım Ergün, "Bu kişilerin taban maaşı 882 liraya çıkacak. Bağkur emeklisi de yüzde 6.57 zam alacak.

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