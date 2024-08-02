En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti
Krediye ulaşma zorluğu nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini yakından takip etmeye devam ederken, Türkiye'nin en düşük faizli konut kredisi veren bankalar belli oldu...
Garanti BBVA: %3.20 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.390 TL, toplam geri ödeme 4.545.975 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 65.495 TL, toplam geri ödeme 7.881.961 TL.
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Kuveyt Türk: %3.09 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 73.665 TL, toplam geri ödeme 4.442.462 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 63.446 TL, toplam geri ödeme 7.636.075 TL.
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Türkiye İş Bankası: %3.05 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 73.042 TL, toplam geri ödeme 4.405.069 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 62.704 TL, toplam geri ödeme 7.547.072 TL.
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TEB: %3.19 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.233 TL, toplam geri ödeme 4.535.442 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 75.916 TL, toplam geri ödeme 9.131.363 TL.
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