En fazla askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
2020 yılında askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler açıklandı. Ordulara yapılan küresel harcamaların 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu belirtildi.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, ülkelerin bildirdiği açık askeri harcama verilerine göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülkeyi açıkladı.
Küresel olarak ordulara yapılan harcamanın 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu harcamanın yüzde 62’sinin en çok harcama yapan ilk beş ülkenin oluşturduğu vurgulandı.
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Dünyada 1988 yılından bu yana askeri harcamaların arttığı, bir önceki yıla göre 2020’de yüzde 2,6 artış görüldüğü bildirildi.
Dünyada ordulara yapılan harcamanın ise küresel GSYİH'nın yüzde 2,4'ünü oluşturduğu aktarıldı.
İşte dünyada yayımlanan verilere göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülke:
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25. ENDONEZYA: 9.4 MİLYAR DOLAR
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24. CEZAYİR: 9.7 MİLYAR DOLAR
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