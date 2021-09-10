En fazla askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, ülkelerin bildirdiği açık askeri harcama verilerine göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülkeyi açıkladı.

Küresel olarak ordulara yapılan harcamanın 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu harcamanın yüzde 62’sinin en çok harcama yapan ilk beş ülkenin oluşturduğu vurgulandı.