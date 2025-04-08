En geniş adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlandı

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve ardından gelen gözaltı kararı sonrası dikkat çekici değişimlerin yaşandığının altını çizen Kızılboğa, bu bulgular ışığında, Mart 2025 verileri temel alınarak paylaşılan tüm Cumhurbaşkanlığı seçimi varyasyonlarında ikinci tur sonuçları dikkat çekti.