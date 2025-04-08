En geniş adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlandı
Kamuoyu araştırma firmalarının 2025 yılının ilk 4 ayında yaptıkları seçim anketlerinin sonuçları üzerinde yapılan bir çalışma, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Selçuk Bayraktar karşısındaki oy oranlarını ortaya koydu...
Ünlü veri analisti Murat Kızılboğa, Son 4 aydır yapılan araştırmalara ilişkin yaptığı analizi paylaştı.
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Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve ardından gelen gözaltı kararı sonrası dikkat çekici değişimlerin yaşandığının altını çizen Kızılboğa, bu bulgular ışığında, Mart 2025 verileri temel alınarak paylaşılan tüm Cumhurbaşkanlığı seçimi varyasyonlarında ikinci tur sonuçları dikkat çekti.
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Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan karşısında yüzde 54.8 oy alıyor.
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İmamoğlu, Selçuk Bayraktar karşısında 59.6 oy alıyor.
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