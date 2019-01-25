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  3. 25 Ocak 2019 16:35

En güçlü ülkeler açıklandı (2019)

U.S. News dünyanın nüfus ve ekonomi bakımından en güçlü ülkelerini sıraladı.

En güçlü ülkeler açıklandı (2019)

30- Brezilya

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En güçlü ülkeler açıklandı (2019)

29- Mısır

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En güçlü ülkeler açıklandı (2019)

28- Danimarka

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En güçlü ülkeler açıklandı (2019)

27- Norveç

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