En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 10 üniversite listede

Türkiye'den 45 üniversitenin sıralamada yer aldığı belirtilerek, "Toplam 749 üniversitenin yer aldığı sıralamada en fazla üniversiteye sahip ülke; 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), çıktılar ve süreçlere ilişkin yüksek puanları sayesinde disiplinlerarası bilim alanında dünyada 1'inci olurken, Stanford Üniversitesi 2'nci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek sıralamaya sahip üniversite, 3 numarada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu" denildi. (DHA)