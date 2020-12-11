En ölümcül hafta! ABD'de son 1 haftada 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti
ABD’ de son bir haftada koronavirüs nedeniyle 15 bin 966 kişi hayatını kaybederken, 106 bin kişi hastaneye kaldırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri, corona virüs salgınının en ölümcül haftasını geçen hafta ülke çapında yüzde 44'lük artışla kaydetti.
Geçtiğimiz yedi gün içinde ABD, COVID İzleme Projesi'ne göre salgının şiddetini ölçen üç ölçeğin hepsinde yeni rekorlar kırdı.
Son yedi günde ölen 15 bin 966 Covid-19 ölümüyle, geçen haftaya oranla ölü sayısında yüzde 44’lük bir artış görüldü.