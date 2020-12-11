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  3. 11 Aralık 2020 18:14

En ölümcül hafta! ABD'de son 1 haftada 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti

ABD’ de son bir haftada koronavirüs nedeniyle 15 bin 966 kişi hayatını kaybederken, 106 bin kişi hastaneye kaldırıldı.

En ölümcül hafta! ABD'de son 1 haftada 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, corona virüs salgınının en ölümcül haftasını geçen hafta ülke çapında yüzde 44'lük artışla kaydetti.

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En ölümcül hafta! ABD'de son 1 haftada 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yedi gün içinde ABD, COVID İzleme Projesi'ne göre salgının şiddetini ölçen üç ölçeğin hepsinde yeni rekorlar kırdı.

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En ölümcül hafta! ABD'de son 1 haftada 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti

Son yedi günde ölen 15 bin 966 Covid-19 ölümüyle, geçen haftaya oranla ölü sayısında yüzde 44’lük bir artış görüldü.

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En ölümcül hafta! ABD'de son 1 haftada 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti

Yeni vakalar da yüzde 27 artışla 1,4 milyona çıktı ve C0VID-19'dan hastaneye kaldırılanlar önceki haftaya göre yüzde 8,8 artışla 107.248 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde duruyor.

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