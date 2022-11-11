En sevilen şehir Türkiye'den çıktı

19 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 6 hafta boyunca devam eden iletişim kampanyasında birincilerin adil ve temsiliyetçi bir yöntemle belirlenmesi için, üç bölgesel ve bir küresel olmak üzere toplam dört farklı kategori altında toplandı. Bölgesel sonuçlara göre, Avrupa, Afrika ve Batı Asya’da Gaziantep, Amerika kıtasında Peru’da Jesus Maria, Asya ve Pasifik’te ise Endonezya’nın Probolinggo şehri bölgesel birincilikte ipi göğüsledi. Yarışmada, üç ulusal finalistten biri olan ve İstanbul ile yarışan Gaziantep, kent sakinlerinden aldığı oylar sonucunda bölgenin en sevilen şehri oldu.