En sıcak yaza merhaba deyin: Kavrulacağız...
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak havalarla ilgili bekleyen tehlikeyi açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Neden aradığını biliyorum. Bu yaz hep böyle sıcak mı olacak, hiç mi serinlemeyeceğiz diye soracaksın ama sorma! Çünkü sana iyi bir haberim yok! Bu sıcak bitmeyecek. Hatta daha da bastıracak” diye başlıyor lafa. “Yandık” desenize! Daha araya giremeden şöyle devam ediyor Prof. Dr. Şen: “Bu sene meteorolojik afet yaşayacağız.”
SICAKLIK REKORU KIRILACAK
Meteoroloji’den gelen bilgiye göre termometre İstanbul’da gölgede 37, İzmir’de 38, Antalya’da 40, Ankara’da ise 35 dereceyi gördü hafta başında. Prof. Dr. Şen’in meteorolojik afetten kastı bu olsa gerek! Yanıtı şu: “Elbette arada dalgalanmalar olacak. Cuma’dan itibaren, hafta sonunu biraz daha rahat geçirdik, mevsim normallerini gördük. Doğu’da da sıcaklık 3-4 derece azaldı. Ancak salıdan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz’in batısı ve Doğu Anadolu’da yeniden bastıracak. Termometre 40’ı görecek. Ve maalesef dahası da var. Temmuz ve ağustos bundan daha da sıcak olacak. Rekor kırma ihtimalimiz çok yüksek. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da termometre, 1938’deki 40.6 dereceyi geçerek, 41.3’ü göstermişti. Bu, son 85 yılın en sıcak günüydü. Bu yıl 42-43’ü görmesi çok olası. Hazır olun!”
YAZIN YANACAK KIŞIN DONACAĞIZ
Küresel ısınma ve dolayısıyla bu işte insanlığın bir parmağı olduğunu biliyoruz artık. Prof. Dr. Şen de bana katılıyor ve ekliyor: “Küresel ısınmanın had safhaya ulaştığı bugünlerde artık bunun gibi ani meteorolojik değişimler gözlemlemek normal. Hafta başında da bunu yaşadık. Sıcaklık 7-8 derece yukarı çıktı, hafta sonu biraz rahatladık ama salıdan itibaren saydığım bölgelerde yeniden bastıracak. Bu bir sistem. Ortalamanın 5 derece üzerinde, 5 gün devam ederse buna sıcak hava dalgası denir. Bu yıl sıklıkla yaşayacağız. Bu yılı diğerlerinden farklı kılan da bu. Geçtiğimiz yıllar pasifik üzerinden gelen La Nina- El Nino etkisini konuşmuştuk ama bu kez aşırı sıcakların bununla alakası yok. Yer yer yoğun, yerel yağışlar ve su baskınları ile dolu da göreceğiz. Şunu da ilk kez sana söyleyeyim. Yaz nasıl bu kadar sıcak geçecek ise kış da o kadar soğuk geçecek.”
SICAK HAVA DA DOĞAL AFETTİR
“Kışın yaşanan sel, su baskını, dolu, kar yağışı, aşırı soğuk... Hepsi afet sayılıyor. Ancak aşırı sıcaklar da doğal afettir. Ama sıcak hava biz de afet sayılmıyor. Oysa sayılmalı! İnsanlar bilinçlendirilmeli ve uyarılmalı. Bu kadar sıcakta mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyorum.”