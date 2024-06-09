En sıcak yaza merhaba deyin: Kavrulacağız...

YAZIN YANACAK KIŞIN DONACAĞIZ



Küresel ısınma ve dolayısıyla bu işte insanlığın bir parmağı olduğunu biliyoruz artık. Prof. Dr. Şen de bana katılıyor ve ekliyor: “Küresel ısınmanın had safhaya ulaştığı bugünlerde artık bunun gibi ani meteorolojik değişimler gözlemlemek normal. Hafta başında da bunu yaşadık. Sıcaklık 7-8 derece yukarı çıktı, hafta sonu biraz rahatladık ama salıdan itibaren saydığım bölgelerde yeniden bastıracak. Bu bir sistem. Ortalamanın 5 derece üzerinde, 5 gün devam ederse buna sıcak hava dalgası denir. Bu yıl sıklıkla yaşayacağız. Bu yılı diğerlerinden farklı kılan da bu. Geçtiğimiz yıllar pasifik üzerinden gelen La Nina- El Nino etkisini konuşmuştuk ama bu kez aşırı sıcakların bununla alakası yok. Yer yer yoğun, yerel yağışlar ve su baskınları ile dolu da göreceğiz. Şunu da ilk kez sana söyleyeyim. Yaz nasıl bu kadar sıcak geçecek ise kış da o kadar soğuk geçecek.”