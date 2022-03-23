En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler açıklandı
İngiltere'de yapılan araştırmada, en sıkıcı ve en heyecan verici 10 meslek belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya 500'den fazla kişinin katıldığı belirtildi. İşte en eğlenceli ve en sıkıcı meslekler...
İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi.
Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı.
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İşte en sıkıcı beş meslek grubu:
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5. BANKACILIK
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4. TEMİZLİK
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