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  3. 16 Ekim 2019 10:58

En stressiz meslekler belli oldu

Stressiz bir iş herkesin hayalidir. Bu mesleklere sahip olan insanlar çok şanslı çünkü neredeyse hiç stres yaşamıyorlar. İşte dünyanın en stressiz meslekleri...

En stressiz meslekler belli oldu

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi...

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En stressiz meslekler belli oldu

Ekonomist

İş piyasalarındaki gelişmeleri, değişimleri yakından takip eden ekonomistler, en stressiz mesleklerden biri.

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En stressiz meslekler belli oldu

İstatistik Uzmanı

İstatistik uzmanlığı Türkiye'de çok ilgi gören ve kolay iş bulan bir meslek grubu olmasa da çalışma hayatında strese minimal seviyelerde maruz kalan mesleklerden bir diğeri.

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En stressiz meslekler belli oldu

Matematikçi

Genelde iş bulmalarının zor olduğu düşünülse de matematikçiler iş hayatında neredeyse hiç stres yaşamayan bir mesleğe sahip.

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