En uzun menzile ulaşıldı: AKINCI SİHA, ''GÖKÇE'' ile hedefi tam isabet vurdu!

"GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık"

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile Tam Bağımsız Türkiye."