En uzun süren pozitif vaka: Tam beş kez cenaze töreni yapıldı
İngiltere'de yaşayan 72 yaşındaki adam Mayıs 2020'de hastaneye kaldırıldıktan sekiz gün sonra taburcu oldu ancak kabus onun için yeni başlıyordu.
İngiltere'de yaşayan 72 yaşındaki adam Mayıs 2020'de hastaneye kaldırıldıktan sekiz gün sonra taburcu oldu ancak kabusun yeni başladığından haberi yoktu. Tarihi vakanın yankıları sürerken, Brezilya'da başka bir hastanın bünyesinde mutasyona uğrayan koronavirüs şok etkisi yarattı.
Delta varyantının yeni mutasyonlarla hızla yayıldığı dünyada resmi rakamlara göre 180 milyonu aşkın insan koronavirüse yakalandı, birbirinden binlerce kilometre uzaktaki iki vaka ise dehşete düşürdü.
Hindistan'da ortaya çıkan varyantın yeni versiyonu Delta Plus şimdiden aralarında ABD, İngiltere ve Rusya'nın bulunduğu dokuz ülkeye yayıldı bile, Yeni Delhi yönetimi tespit edilen vakaların ardından 'alarm' verdi.
Bilim insanları Delta Plus'u şimdilik 'endişe verici' kategoride değerlendirmiyor. Yayılmaya devam eden koronavirüs salgınındaki en çarpıcı vakalardan biri ise, İngiltere Bristol'de kayıtlara geçti.