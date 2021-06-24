En uzun süren pozitif vaka: Tam beş kez cenaze töreni yapıldı

İngiltere'de yaşayan 72 yaşındaki adam Mayıs 2020'de hastaneye kaldırıldıktan sekiz gün sonra taburcu oldu ancak kabusun yeni başladığından haberi yoktu. Tarihi vakanın yankıları sürerken, Brezilya'da başka bir hastanın bünyesinde mutasyona uğrayan koronavirüs şok etkisi yarattı.