En yetkili kurum açıkladı: İşte koronavirüs aşısının yan etkileri

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Ancak koronavirüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu nedenle dünyanın pek çok noktasında belirli bir yaş üzeri kişiler için takviye aşı kararı alındı. Bu ülkelerden birisi olan ABD'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.