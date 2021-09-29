En yetkili kurum açıkladı: İşte koronavirüs aşısının yan etkileri
Pandemi konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılarla ilgili yeni açıklama geldi. CDC, aşının en yaygın yan etkilerini açıkladı.
Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4.7 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. 210 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Ancak koronavirüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu nedenle dünyanın pek çok noktasında belirli bir yaş üzeri kişiler için takviye aşı kararı alındı. Bu ülkelerden birisi olan ABD'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.
EN YETKİLİ KURUM AÇIKLADI
Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılar ile ilgili beklenen açıklama geldi. CDC aşının en yaygın yan etkilerini açıkladı. CDC, 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etti. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadı.
Katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi. CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.