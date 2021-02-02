Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu

Bankaya gitmek için evden çıktığını söyleyen Yakup Yılmaz, “Bulvarda kalabalığı görünce çok şaşırdım. Şu anda acil durumu olanların dışında kimse dışarı çıkmamalı. Ben de işimi bitirip hemen eve gideceğim. Gerçekten bugün anormal bir kalabalık var, akıllanmayacağız biz" dedi.



