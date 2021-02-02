Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu
Denizli'nin en kalabalık yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda koronavirüs salgınına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirlerine rağmen bugün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla çok sayıda vatandaş topluca yürüyüş yapıp, banklarda topluca oturdu. Sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Bankaya gitmek için evden çıktığını söyleyen Yakup Yılmaz, “Bulvarda kalabalığı görünce çok şaşırdım. Şu anda acil durumu olanların dışında kimse dışarı çıkmamalı. Ben de işimi bitirip hemen eve gideceğim. Gerçekten bugün anormal bir kalabalık var, akıllanmayacağız biz" dedi.
Emekli İsmet Aydın, “Kalabalığı görünce şaşırdım. Kurallara uyulması gerekiyor. Bu toplum, salgınla mücadele edilmesi için kurallara uymalıdır. Hastalıkla mücadele verilirken, böyle görüntüler yaşanmamalı” diye konuştu.