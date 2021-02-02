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  3. 02 Şubat 2021 18:48

Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu

Denizli'nin en kalabalık yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda koronavirüs salgınına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti.

Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu

Koronavirüs tedbirlerine rağmen bugün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla çok sayıda vatandaş topluca yürüyüş yapıp, banklarda topluca oturdu. Sosyal mesafe hiçe sayıldı.

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Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu

Bankaya gitmek için evden çıktığını söyleyen Yakup Yılmaz, “Bulvarda kalabalığı görünce çok şaşırdım. Şu anda acil durumu olanların dışında kimse dışarı çıkmamalı. Ben de işimi bitirip hemen eve gideceğim. Gerçekten bugün anormal bir kalabalık var, akıllanmayacağız biz" dedi.

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Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu

Emekli İsmet Aydın, “Kalabalığı görünce şaşırdım. Kurallara uyulması gerekiyor. Bu toplum, salgınla mücadele edilmesi için kurallara uymalıdır. Hastalıkla mücadele verilirken, böyle görüntüler yaşanmamalı” diye konuştu.

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Endişelendiren kalabalık! Pandemi yine unutuldu

Çay ocağı işleten Eyüp Sütçü de “Bulvar bugün çok kalabalık, adeta insan seli var. Sanki hastalık yokmuş gibi. Herkes dışarıda dikkat etmeliyiz. Biraz da dişimizi sıkarsak iyi günler göreceğiz” dedi.

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