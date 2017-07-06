Endonezya Cumhurbaşkanı canlı yayın açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Widodo, sempatik tavırları ile dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Widodo’ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdirdiği esnada Widodo kendi cep telefonundan sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.