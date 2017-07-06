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  3. 06 Temmuz 2017 16:48

Endonezya Cumhurbaşkanı canlı yayın açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Endonezya Cumhurbaşkanı canlı yayın açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

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Endonezya Cumhurbaşkanı canlı yayın açtı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Widodo, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

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Endonezya Cumhurbaşkanı canlı yayın açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Widodo’ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdirdiği esnada Widodo kendi cep telefonundan sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

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Endonezya Cumhurbaşkanı canlı yayın açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Widodo’nun takipçilerini selamladı.

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