  4. Endonezya'daki dev yanardağ faaliyete geçti!

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki patlama sonrasında püsküren küller 800 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Kaynak: DHA
Endonezya basını, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırındaki Semeru Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Yanardağın yerel saatle 06.11'de patladığı ve 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge sakinlerini, yanardağın güneydoğu kesiminde bulunan ve zirveye 8 kilometre uzaklıktaki Besuk Kobokan bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

