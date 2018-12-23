Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin yaşamını yitirdiğini, 584 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu belirtti.



