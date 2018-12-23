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  3. 23 Aralık 2018 10:31

Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi.

Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin yaşamını yitirdiğini, 584 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

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Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı

Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.

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Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı

Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.

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Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı

Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

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