Endonezya'da tsunami felaketi: 168 ölü, 584 yaralı
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin yaşamını yitirdiğini, 584 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu belirtti.
Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.
Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.