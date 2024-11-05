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Endonezya'da yanardağ patladı: Çok sayıda can kaybı var

Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Endonezya'da yanardağ patladı: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 1

Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

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Endonezya'da yanardağ patladı: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 2

Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.

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Endonezya'da yanardağ patladı: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 3

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

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Endonezya'da yanardağ patladı: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 4

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

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