Endonezya'da yanardağ patladı: Çok sayıda can kaybı var
Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.
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Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı.
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Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.
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Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.
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