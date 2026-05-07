Endonezya'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı, 16 kişi öldü!
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen korkunç trafik kazası dünyayı yasa boğdu. Trans-Sumatra Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü ile tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Kazadan hemen önce otobüste yangın çıktığı iddia edilirken, ağır yaralıların bulunduğu bölgeden gelen detaylar facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Endonezya’nın Sumatra Adası, bugün öğle saatlerinde son yılların en büyük trafik facialarından birine sahne oldu. Güney Sumatra eyaletine bağlı Kuzey Musi Rawas bölgesinde, bir yolcu otobüsü ile tankerin çarpıştığı kazada bilanço ağır oldu.
Yerel saatle 12.40 sıralarında Trans-Sumatra Otoyolu'nda meydana gelen kazada, şehirler arası sefer yapan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tankerle yüksek hızda kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otobüste bulunan 14 yolcu ile tanker sürücüsü ve yanındaki yardımcısı olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililerin olay yerinde yürüttüğü ilk incelemeler, kazanın perde arkasına dair çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. İddiaya göre, çarpışmadan kısa bir süre önce otobüsün bir bölümünde yangın çıktı. Panikleyen sürücünün aracı kontrol altına almak için yolun sağ tarafına yöneldiği, ancak o esnada karşı yönden gelen tankeri fark edemeyerek çarpıştığı belirtildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda çıkan yangın ve metal yığınına dönen enkaz, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.