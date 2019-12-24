Enerji Kimlik Belgesi için son 1 hafta
Türkiye'deki 9 milyon binanın yılsonuna kadar 'Enerji Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Son bir hafta...
Türkiye'deki 9 milyon binanın yılsonuna kadar 'Enerji Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.
FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLER OLABİLİR Belge almak için son 37 güne girilmesi, firmaları da harekete geçirdi. Birçok firma binalara broşür dağıtarak hem son tarihi hatırlatıyor hem de 'indirimli' olduğunu iddia ettikleri fiyatlar sunuyor. Ancak fiyatları birkaç firma ile karşılaştırın, son günlere girilmesini fırsat bilenler yüksek fiyat çekebilir. Ayrıca firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili olup olmadığını öğrenin.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ NE KADAR? Peki, belge almanın maliyeti nedir? Fiyat, binanın toplam inşaat alanı, binadaki daire sayısı, toplu konutlardaki bina adedi ve mimari açıdan benzerliğe göre değişiyor.