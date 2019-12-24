Enerji Kimlik Belgesi için son 1 hafta

Türkiye'deki 9 milyon binanın yılsonuna kadar 'Enerji Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.