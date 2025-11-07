Enflasyon tahminleri güncelendi; memur ve emekliler için zam hesabı değişti
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabı değişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini duyurdu.
TCMB'nin 2025 yıl sonu tahmini yüzde 32'ye çıktı. Daha önce TCMB yıl sonu enflasyon tahminini 27 olarak açıklamıştı. 2026 yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde korundu.
Karahan, ''2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2026'da yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin ediliyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra yüzde 5 aralığında tutunmasını varsayıyoruz. 2025 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,5'ten yüzde 32,3'e revize edildi." ifadelerini kullandı.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE OLACAK?
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabı değişti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,50 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon zammı yüzde 10,25 olmuştu. Son enflasyon raporuna göre yüzde 13,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece en düşük maaş 19 bin 159 liraya çıkacak.