Enflasyon tahminleri güncelendi; memur ve emekliler için zam hesabı değişti

Karahan, ''2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2026'da yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin ediliyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra yüzde 5 aralığında tutunmasını varsayıyoruz. 2025 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,5'ten yüzde 32,3'e revize edildi." ifadelerini kullandı.