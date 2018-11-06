Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?

KASIM VE ARALIK ENFLASYONU BEKLENİYOR

4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kasım ve aralık enflasyonuna göre netleşecek.