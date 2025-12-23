Engelli bakım merkezinde engelli çocuğa kan donduran şiddet

Anne S.K. ise oğlunu çok kötü bir durumda teslim aldığını söyleyerek, "Oğlumu aldığımızda gözünün önü mordu, kaşı açılmıştı, sağ kulağı şişmişti ve özellikle söylemek istiyorum ki sağ elini kullanamıyordu. Ben buradan sorumlulara soruyorum, oğlumun sağ eline ne oldu? Hadi diğer sıkıntıları bir şekilde geçti, iyileşti ama bu sağ eline ne oldu. Bunun hesabını soruyorum ben oradaki sorumlulara. Oğlumu darp etmişler hastaneye dahi götürmemişler. En son gittiğimizde her tarafı yara bere içindeydi ve polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürdük"