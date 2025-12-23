Engelli bakım merkezinde engelli çocuğa kan donduran şiddet
Gaziantep'te bir engelli bakım merkezinde kalan gencin çalışanlar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği ve kafasına 6 dikiş atıldığı iddia edildi.
Olay, Gaziantep'te bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi S.K. rahatsız olduğu için özel bir bakım evinde kalan 28 yaşındaki Furkan K. isimli engelli bir gencin vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez darp edildiği ve kafasına aldığı darbeler sonucu ise 6 dikiş atıldığı öne sürüldü.
Olaydan haberdar olduktan sonra çocuklarını polis eşliğinde hastaneye götürülebilen aile, engelli gencin pek çok kez darp edildiğini, vücudunun farklı yerlerinde morluklar olduğunu ve son olarak kafasına 6 dikiş atıldığını öğrenince şok yaşadı. Yaşananlara tepki gösteren anne ve abla, sorumlular ile darp olayını gerçekleştiren şahıs ya da şahısların gereken cezayı almasını istedi.
Yaşanan olayı anlatan abla G.K., "Ağabeyim yaklaşık dört aydır annemin tedavi süreci nedeniyle Gaziantep'te Canel Engelli Bakım Merkezi'nde kalıyor. Bu süreçte biz sadece belirli günlerde kendisini görebiliyorduk. Oraya girdiği süreç içerisinde bir anda kilo kaybı yaşamaya başladı. Daha sonrasında ise darp izleri, gözünde yaralanmalar, kaşında açılmalar, kulağında şişme ve vücudunun belirli bölgelerinde darp izleri görünce nedenini öğrenmek istedik. Kamera kayıtlarını sorduk ama onlar kendisinin yaptığını, kaza olduğunu söyledi ve kayıtları paylaşmadı. Israr edince de bizi oradan kovdular. Sonrasında şikayet ederek polisle oraya gittik. Ambulansla ağabeyimi alarak hastaneye götürdük, gerekli işlemleri yapıldı, başına dikiş atıldı ve darp raporu aldık" dedi.
Anne S.K. ise oğlunu çok kötü bir durumda teslim aldığını söyleyerek, "Oğlumu aldığımızda gözünün önü mordu, kaşı açılmıştı, sağ kulağı şişmişti ve özellikle söylemek istiyorum ki sağ elini kullanamıyordu. Ben buradan sorumlulara soruyorum, oğlumun sağ eline ne oldu? Hadi diğer sıkıntıları bir şekilde geçti, iyileşti ama bu sağ eline ne oldu. Bunun hesabını soruyorum ben oradaki sorumlulara. Oğlumu darp etmişler hastaneye dahi götürmemişler. En son gittiğimizde her tarafı yara bere içindeydi ve polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürdük"