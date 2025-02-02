Engelli çocuğa aile boyu şiddet kamerada
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı. Şiddet anları ise anbean kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.
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Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı.
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Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.
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