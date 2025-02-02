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  4. Elleriniz kırılsın be! Engelli çocuğa infial yaratan aile boyu şiddet kamerada!

Engelli çocuğa aile boyu şiddet kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı. Şiddet anları ise anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Engelli çocuğa aile boyu şiddet kamerada - Resim: 1

Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

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Engelli çocuğa aile boyu şiddet kamerada - Resim: 2

Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı.

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Engelli çocuğa aile boyu şiddet kamerada - Resim: 3

Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

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Engelli çocuğa aile boyu şiddet kamerada - Resim: 4

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.

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