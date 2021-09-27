Engelli öğrenciye şiddetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde görevli kadın görevlinin 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı.
Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı G.’ün, 14 Eylül’de yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi.
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Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı G.’ün öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.
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Aslı G. hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Aslı G.’ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı da öne sürüldü.
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Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslı G., mahkemece tutuklandı.
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