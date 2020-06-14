Engellilere hibe desteği başvuruları başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 65 bin TL’ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık.” açıklamasını yaptı.