Engellilere hibe desteği başvuruları başladı!
Kendi işini kurmak isteyen engellilere verilen hibe desteği başvuruları başladı. 50 bin liradan 65 bin liraya yükseltilen destek ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'İşe engel yok' dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 65 bin TL’ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık.” açıklamasını yaptı.
Hibe desteği 65 bin liraya yükseltildi 50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.
Hibe desteği 65 bin liraya yükseltildi 50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.
“İş”e engel yok Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak “iş’e engel yok” diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz.