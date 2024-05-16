Enginar soyarak kazanç: Asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar
Türkiye'nin en büyük enginar üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Aydın'da özel ekipler, enginar soyarak asgari ücretin 4 katına kadar aylık gelir elde ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi Türkiye'nin en fazla enginar üretimi yapılan bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Bu bölgeye 600 kilometre uzaklıktan özel olarak gelen enginar soyucuları, her gün sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışarak bölgenin tarım ekonomisine canlılık katıyor.
Üç kişiden oluşan özel ekip, gün boyunca çalışarak aylık kazançlarını asgari ücretin 4 katına çıkarmayı başarıyor.
Enginar soymanın kolay bir iş olmadığını ve inceliklerinin bulunduğunu belirten Ömer Faruk Taşyürek, "Enginar soyum işi için sezonluk olarak Ankara'dan geliyoruz. Yılın 5-6 ayı buradaki sezonda enginarları soyup sonrasında da kendi işlerimize bakıyoruz. Şubat başından Temmuz ayı sonuna kadar her yıl buralardayız. Enginar soymak kolay bir iş gibi görünse de öyle kolay değil. Değişik incelikleri var ve tecrübeniz olması gerekiyor. Özellikle de kararmaması için vakit kaybı yapmamak gerekiyor. Enginarları soyarken kullandığımız bıçaklar jiletten keskin. Bazen elimizi de kesebiliyoruz ufak tefek hatalar elbette oluyor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli bu konuda. Kimse eline bıçağı alıp hemen ilk seferde bu kadar soyamaz. Elma, patates soymaya benzemez bu iş." dedi.