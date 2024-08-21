Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin, eniştesini silahla vurduktan sonra araçla üzerinden geçerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y. K. ile eniştesi S.T. (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K.; yanında bulunan tabancayla T.'e ateş etti. Şüpheli ardından S.T.'nin üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan Y. K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kan donduran cinayet kamerada
Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, S.T.'in marketten çıkan kayınbiraderi Y. K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Y. K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.